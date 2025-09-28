ヒップホップデュオ「CreepyNuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。家族で出かけたイベントでの様子を披露した。1歳長男と10カ月の長女の母である江藤は「ベジライフ@vegelife.jp今年も最高に楽しかった」と東京・お台場でこの日まで開催された野菜と音楽をテーマにしたイベント出かけたことを明かし、芝生の上に立つ長男を優しく見守るR−指定のショットや子供の様々