¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î28ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤ò¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£4²ó¤Î¼éÈ÷¡£1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢»³¸©¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼À­¤ÎÂÇµå¤¬Åê¤²½ª¤ï¤ê¤Çº¸É¨¤Î²¼ÊÕ¤ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£¾®Åç¤ÏÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤ÆÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿¤¬¡¢»³¸©¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®Åç¤Ï¼«¿È¤ÎÂ­¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç»î¹ç¤ÏºÆ³«¡£