Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Î²ÐÁò¾ì¤¬´°À®¤·28Æü¡¢½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½×¹©¼°¤Ë¤ÏÂçÀ¾°ì»Ë ·§ËÜ»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½50¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·ºÇ¿·¤Î²ÐÁò¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Î¿·¤·¤¤¿¢ÌÚ²ÐÁò¾ì¤Ïµì»ÜÀß¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»ÔÍ­ÃÏ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì»ö¶ÈÈñ¤Ï¤ª¤è¤½8²¯7200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ µì»ÜÀß¤Ç¤Ï²ÐÁòÏ§1´ð¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·»ÜÀß¤Ç¤Ï½¸¿ÐÁõÃÖ¤äÇÓ¥¬¥¹½èÍýÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·¼°¤Î²ÐÁòÏ§2´ð¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£