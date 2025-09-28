¿Æ¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¼«Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬28Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¿Æ¤òÍê¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼Ò²ñÅªÍÜ¸î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ü·ÃÉÂ±¡¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿µÜÄÅ¹Ò°ì¤µ¤ó¤È¡¢ÀßÃÖ¤òµö²Ä¤·¤¿Åö»þ¤Î·§ËÜ»ÔÄ¹ ¹¬»³À¯»Ë¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹¬»³¤µ¤ó¤ÏµÜÄÅ¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤Å¤±¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë´Ø·¸À­¤Ç¤¹¤¬