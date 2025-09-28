陸上の東海大長距離競技会が２８日、神奈川・平塚市の東海大湘南キャンパス陸上競技場で行われ、男子１５００メートルで東大の秋吉拓真（４年）が全体４位の３分４８秒２０で走り、自身が昨年６月にマークした東大記録（３分４８秒３３）を０秒１３更新した。「少しでも自己ベストを更新できてよかったです」と笑顔で話した。秋吉は今年１月の第１０１回箱根駅伝に予選会で敗退したチームの選手で編成される関東学生連合の一員