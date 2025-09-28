◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―４中日（２８日・甲子園）阪神・藤川球児監督はドラフト１位・伊原のレギュラーシーズン完走をたたえた。「新人の全選手の中で一番、１位でいながらシーズン最後まで。ペナント以外（のポストシーズン）は別のゲームですから、今日で伊原はシーズンを走りきったということですごく価値がある。最後のピッチングを見てもらったらわかる通り、来年さらに期待できるようなフィニッシュストロングに