¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£²¡½£´ÃæÆü¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬µß±ç¼ºÇÔ¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÆ±ÅÀ¤Î»°ÎÝÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦Ê¡±Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤¿È«¤â¾åÎÓ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£´äºê¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£³¼ºÅÀ¤ÈÍð¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö°Ë¸¶¤Î¾¡¤Á¤âÃæÆüÀï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£´äºê¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£¹·î£·Æü¡¦¹­ÅçÀï