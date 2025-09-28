◇セ・リーグ阪神2-4中日（2025年9月28日甲子園）阪神は中日戦勝ち越し決定目前の9回に岩崎がつかまり、3点を失い逆転負け。ルーキー伊原も6勝目を逃した。藤川監督は岩崎について「勝負じゃないから。リフレッシュのところから戻ってきて、一たたきといいますかね。準備に入っているので。石井もそうだし。内容等は今じゃないんですよね。形作りという部分では十分じゃないかなと思います」と語った上で、「うちのチー