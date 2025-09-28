¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢ICE¡Ê°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢À¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¥ª¥ì¥´¥ó½£¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤Î·³¤ÎÇÉ¸¯¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈSNS¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ICE¤Î»ÜÀß¤ò¶Ëº¸±¿Æ°¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñÆâ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¸¯¤¹¤ëÉôÂâ¤¬½£Ê¼¤«Ï¢Ë®·³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎ