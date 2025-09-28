県内では28日、バイクと車の事故が相次ぎました。仙北市の国道46号と八幡平アスピーテラインでぞれぞれ事故があり、いずれもバイクを運転していた男性が死亡しました。警察と消防によりますと28日午前11時20分ごろ、仙北市田沢湖卒田の国道46号を角館方向へ走っていた大型バイクと対向車線を走っていたワゴン車が正面衝突しました。この事故で大型バイクを運転していた盛岡市の藤原剛さん64歳が仙北市内の病院へ運ばれました