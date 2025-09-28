2025年９月27日、FC東京が来季の“新戦力”を発表。FWの尾谷ディヴァインチネドゥ、MFの田中希和、MFの菅原悠太、DFの鈴木楓がいずれも26年にFC東京U−18からトップチームへの昇格内定が決まったのだ。東京都西東京市出身のFW尾谷は昨季のルヴァンカップでJリーグデビュー。そのサンフレッチェ広島戦（６月９日）ではゴールを決めている。また田中と菅原はU−18日本代表に選出された実力者で、東京都小平市出身の鈴木はまさに