深セン市南山区の「南頭古城」は1700年近い歴史を誇り、「深セン・香港特区の歴史文化のルーツ」や「広東省東部で初めて行政の中心となった場所、香港・マカオのルーツ」と言われている。近年の再開発とリニューアルを通して、歴史を基盤とした多様な文化が溶け込む創意あふれる街並みになっている。人民網の取材チームは、スタイリッシュな要素と伝統的な要素が「化学反応」を起こし、コラボレーションする「南頭古城」を取材した