大相撲秋場所は28日、東京・両国国技館で千秋楽の取組が行われ、単独首位で迎えた横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が豊昇龍（26＝立浪部屋）との横綱同士による優勝決定戦を制して2場所ぶり5度目の優勝を果たした。横綱としては初制覇で、日本出身力士の年間3度の優勝は1997年の貴乃花以来となった。本割で豊昇龍にあっけなく敗れて13勝2敗で並ばれたが、気持ちを立て直して臨んだ決定戦では寄り倒しで相手を土俵下まで吹っ飛