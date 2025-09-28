²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»2186°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê43¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²£ÉÍ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¤«¤é¡¢¶¯¹ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆâÀî»á¡£°ÜÀÒÀè¤Ç¤ÏiPad¤ÈiPhone¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²£ÉÍ»þÂå¤Ï¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¤â¤È¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÐÀïÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄ¾¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þ