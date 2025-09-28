ºå¿À¤ÎµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü25²óÀï¤ÇÏ¢Â³»î¹ç¥Û¡¼¥ë¥É18¤Î¥×¥íÌîµå¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£2005Ç¯¤ÎÆ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡¢¸½´ÆÆÄ¡Ë¡¢15Ç¯¤Î¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Îµ­Ï¿¤òÈ´¤¤¤¿¡£2¡½1¤Î¼·²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1²ó¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£8·î13Æü¤Î¹­ÅçÀï¤«¤é¥Û¡¼¥ë¥É¤òÂ³¤±¤Æµó¤²¡¢º£·î23Æü¤Ë¥×¥íÌîµåµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ46¥Û¡¼¥ë¥É