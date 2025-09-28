「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）両横綱による楽日決戦は、優勝決定戦で大の里が豊昇龍を寄り倒しで下し、横綱昇進後初の優勝を飾った。優勝インタビューでは新横綱で１１勝４敗に終わった７月場所についても触れ「先場所苦しい経験して、あの経験は２度としたくないと稽古に励んで、２場所目で優勝できてうれしいです。（先場所は）味わったことのない経験だった」と振り返り、横綱初Ｖの感慨に浸った。本