俳優の村田充が28日までに、自身のインスタグラムを更新。2021年12月に急逝した元妻・神田沙也加さん（享年35）から引き取った愛犬ブルーザー君の動画をアップした。 【写真】村田充の腕を枕にしたブルーザー君安心しきったキュルンキュルンのつぶらな瞳 「起きたらこれ。」と村田の上を枕にしたブルーザー君が、きゅるんきゅるんのつぶらな瞳で安心しきったような村田を見つめている