男装ユニット「ル・クール」が２８日、都内でメジャーデビューシングル「ＴＡＢＯＯ」リリースイベントを開催し、１１月７日に東京・初台ＤＯＯＲＳで自主企画を行うことが発表された。２４日にリリースした「ＴＡＢＯＯ」でメジャーデビューした同グループ。アメは「率直にうれしいです。それと同時にもっと頑張りたいという闘志が強くわいて、めちゃくちゃ燃え上がりました」と気合十分に語った。「ＴＡＢＯＯ」はロミオと