ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï¡¢27Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç»³¸ý¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÂÐ1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¡¢¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿²¬ËÜ¤¬Àª¤¤¤è¤¯¥·¥åー¥È¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾45Ê¬¡£ºäËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â­¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅÚµï¡£µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ï¤³¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤êÈ´¤­¡¢2ÂÐ1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£