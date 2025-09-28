＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館【映像】大の里が優勝を決めた千秋楽の模様横綱・大の里（二所ノ関）が、横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦を制し、2場所ぶり5度目の幕内優勝を決めた。なお、大の里が横綱として賜杯を抱いたのは今回が初めて。相撲ファンから大きな注目が集まった大相撲秋場所・千秋楽の結びの一番。1敗の大の里が勝てばそのまま優勝、2敗の豊昇龍が勝てば、両横綱による優勝決定戦で賜