6人組男装アーティストのダンス＆ボーカルグループ「ル・クール」が28日、都内で、メジャーデビューシングル「TABOO」リリースイベントに出席した。グループ名はフランス語で“心”を意味する。メンバーはルカ、リアム、アメ、ルネ、ノエ、イヴだ。コンセプトは「自分の“かっこいい”を貫く美学“好きを恐れるな”誰かの評価ではなく、自分の感覚で生きる強さを美しく、強く、自由に自分軸で生きろ」だ。「TABOO」は24日発売