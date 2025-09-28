一度途絶えてしまった幻のお茶を復元500年以上の歴史があるぶくぶく茶は琉球王朝時代、王族や士族の間で「福福茶（ふくふくちゃ）」や「泡茶（あーちゃ）」と呼ばれ、琉球王国の王様や外国からの賓客を迎える際のおもてなしや結婚式、誕生祝い、祭事などで飲まれていました。そんなぶくぶく茶の文化は戦後、沖縄戦で茶器や記録が焼失してしまったこともあり、途絶えてしまいましたが、昭和50年代頃から「幻のお茶を復活させよう」