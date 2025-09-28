出張から帰って来た大型犬 歓迎するかと思いきや...愛ゆえの行動に反響わんちゃんホンポ

出張から帰って来た大型犬 歓迎するかと思いきや...愛ゆえの行動に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 海外のゴールデンレトリバーがInstagramに投稿した動画が反響を呼んでいる
  • 出張から帰ってきた大型犬が、玄関で待っていると帰って来たという
  • すると大型犬は階段を5往復もし、喜びを爆発させていたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • １００年の恋も冷める、女性の「マナーがない行動」９パターン
    １００年の恋も冷める、女性の「マナーがない行動」９パターン 2025年9月26日 14時0分
  • スポニチ
    原幹恵　「絶対的な味方」夫の後押しで8年ぶりグラビア　過去一ボディーで男も女もトリコ 2025年9月26日 4時30分
  • お兄ちゃん帰省のため『空港までお迎えにきた犬』→気付いた瞬間に…思わず泣ける『超熱烈歓迎』が17万再生「可愛くて涙」「なんて幸せなの」
    お兄ちゃん帰省のため『空港までお迎えにきた犬』→気付いた瞬間に…思わず泣ける『超熱烈歓迎』が17万再生「可愛くて涙」「なんて幸せなの」 2025年9月24日 14時20分
  • 散歩中『仕事で居ないはずのパパの声』が聞こえた結果→大型犬が…気付いた瞬間の『素敵すぎる反応』が5万再生「喜び方が可愛い」「お利口さん」
    散歩中『仕事で居ないはずのパパの声』が聞こえた結果→大型犬が…気付いた瞬間の『素敵すぎる反応』が5万再生「喜び方が可愛い」「お利口さん」 2025年9月26日 13時0分
  • 甲子園球場で阪神戦を観戦した超大物が話題【写真：AC】
    「日本で一番好きかも」　甲子園アルプス席に紛れた超大物　「何て刺激的な旅行」羨望相次ぐ 2025年9月28日 6時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 広末涼子の退所で笑い止まらずか
    3. 3. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    4. 4. 「人数割り勘」で友人と疎遠に
    5. 5. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    6. 6. 妻夫木主演の超大作、上映数激減
    7. 7. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    8. 8. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    9. 9. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    10. 10. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    1. 11. 毎日同じ文句の客 黙らせたのは
    2. 12. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    3. 13. 元女優が Vシネマ撮影の裏側告白
    4. 14. 中国人が 日本にやってくる理由
    5. 15. MVにラウールの姿ない…しんどい
    6. 16. よしのり氏 手術も入院もしない
    7. 17. ピエール瀧が地上波出演 大反響
    8. 18. 光代氏 離婚用のマンション存在
    9. 19. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    10. 20. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    1. 1. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    2. 2. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    3. 3. 中国人が 日本にやってくる理由
    4. 4. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    5. 5. 教育実習で暴言? 3124万で和解へ
    6. 6. 東京と大阪「流行が1年違う」
    7. 7. 初デートで体の関係OKの若者減る
    8. 8. 会社の金で10億円の家購入? 批判
    9. 9. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
    10. 10. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    1. 11. 暴行か おにぎりを従業員の頭に
    2. 12. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    3. 13. 日本での「不安」急増の理由
    4. 14. 役所職員 10代女性に性的暴行か
    5. 15. 夫が大学生とお泊り…SNSに絶望
    6. 16. 駅で不審物 段ボールの中には
    7. 17. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
    8. 18. 職員が市長に 複雑な思い抱える
    9. 19. 「最悪の場所」から倍率1000倍に
    10. 20. 指摘 被告と両親に特殊な関係が
    1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 2. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    3. 3. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
    4. 4. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    5. 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    6. 6. ステマ問題 流れ変える契機に?
    7. 7. 4人惨殺「死刑があなたの定め」
    8. 8. 岩屋外相 林官房長官の支持表明
    9. 9. 竹島の日式典「閣僚出席すべき」
    10. 10. 米トランプ氏と英語で話せる？　自民総裁選候補、対応二分
    1. 11. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    2. 12. 靖国神社のA級戦犯分祀考えずと高市氏
    3. 13. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
    4. 14. 総裁選「国民の関心が薄い」
    5. 15. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    6. 16. パナ こがない電動自転車を発売
    7. 17. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    8. 18. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    9. 19. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
    10. 20. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    1. 1. 中国で小学2年生の算数が物議
    2. 2. 韓国シャーマン 姪を縛り殺害
    3. 3. タトゥー禁止 韓流人気に根付く
    4. 4. 中国で「失われた時代」再現か
    5. 5. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    6. 6. 韓国人が恐れる「奴隷島」に潜入
    7. 7. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
    8. 8. 規格外 NY超高級タワマンを訪問
    9. 9. 国連総会で演説 国際は冷ややか
    10. 10. 中国は「21世紀の高速鉄道並み」
    1. 11. 「暴君のシェフ」俳優が感謝示す
    2. 12. 韓国芸能人を指導 セクハラ被害
    3. 13. 露外相「NATOへ攻撃意図はない」
    4. 14. ミツバチに人工栄養食 15倍成長
    5. 15. 国際交流中心都市 世界6位に
    6. 16. 人気ゲーム会社の大型買収
    7. 17. 露の領空侵犯 東欧で相次ぎ
    8. 18. DJIの小型カメラ「Osmo Nano」
    9. 19. 「iPhone 17」どんな写真を記録?
    10. 20. 露 中国空挺部隊に装備提供へ
    1. 1. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    2. 2. 市営住宅にLEXUS…問題ないのか
    3. 3. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
    4. 4. 毎日コンビニランチ お金持ちか
    5. 5. 日本一の動画配信者 ISSEIの狙い
    6. 6. 独身女性語る 地方移住のリアル
    7. 7. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
    8. 8. 勤務医と開業医 年収の違いは
    9. 9. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    10. 10. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    1. 11. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    2. 12. 「実家は不要」世代からの意見
    3. 13. 23区の一人暮らし「家賃15万円」
    4. 14. トランプ氏の国連批判が物議に
    5. 15. 「扶養内」と「外」メリットは
    6. 16. PayPay銀行 10年後にどうなる?
    7. 17. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    8. 18. 能登のために「タッチ」で支援を
    9. 19. 「ブラックカード」の収入事情
    10. 20. 1000万円貰ったら贈与税は?
    1. 1. 女子大生に片想いで 天国と地獄
    2. 2. Gensparkが「全部入りAI」に進化
    3. 3. LINEトークのバックアップ対処法
    4. 4. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    5. 5. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
    6. 6. 安いだけの100均は過去のもの
    7. 7. Uberが配達員離れ対策か 分析
    8. 8. 「iPhone17」注目度高い機種は
    9. 9. 35mmフルサイズ対応のレンズ発売
    10. 10. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    1. 11. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    2. 12. Xiaomi 大画面ディスプレイ搭載
    3. 13. 配達員語る今すべきキャンペーン
    4. 14. Ankerのおすすめ「ケーブル」
    5. 15. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    6. 16. Ankerのコラボポーチ 期待通り
    7. 17. スマホ2台持ち スマートバッグ
    8. 18. 充電楽に CIOのマグネット変換器
    9. 19. バクテリアが蘇生 蘇生する?
    10. 20. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
    1. 1. BDで 朝倉未来が呆れ&観客もあ然
    2. 2. 大谷は「厳しくなった」落胆の声
    3. 3. 伝説のグラドルが 衝撃の姿披露
    4. 4. ソン・フンミン落選…AFCに失望
    5. 5. 日ハム新庄監督に 続投熱望の声
    6. 6. 田中将大に200勝未達成の現実味
    7. 7. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    8. 8. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    9. 9. 大相撲の優勝決定 超異例事態も
    10. 10. 三浦皇成 127回目のG1で悲願達成
    1. 11. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
    2. 12. ホークス連覇 最下位からV字回復
    3. 13. 1児のママ 29歳女優に「美しい」
    4. 14. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    5. 15. 大谷上回り MVPになる可能性は
    6. 16. 【スプリンターズS】ウインカーネリアンV！　三浦皇成は涙の悲願のJRA・G1初勝利「本当に長かった」
    7. 17. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    8. 18. ロッテ吉井監督 今季限りで退任?
    9. 19. F1 角田&ローソンに解雇可能性
    10. 20. 史上初 大谷が複数回「50&20」を
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 広末涼子の退所で笑い止まらずか
    3. 3. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    4. 4. 妻夫木主演の超大作、上映数激減
    5. 5. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    6. 6. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    7. 7. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    8. 8. よしのり氏 手術も入院もしない
    9. 9. MVにラウールの姿ない…しんどい
    10. 10. 光代氏 離婚用のマンション存在
    1. 11. ピエール瀧が地上波出演 大反響
    2. 12. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    3. 13. 「芦田なの?」と最新姿に沸く
    4. 14. 「歩行困難」鈴木おさむ氏の症状
    5. 15. 鬼滅は例外 アニメ作画崩壊の謎
    6. 16. 活動休止から100日 国分太一の今
    7. 17. 矢沢永吉とは思わず 土下座謝罪
    8. 18. 笠井信輔 帯状疱疹の悪化を報告
    9. 19. 視聴率トップ番組で卒業相次ぐ訳
    10. 20. 歩りえこが「大腸がん」を公表
    1. 1. 「ゲーム不倫」夫にも捨てられる
    2. 2. 学校の式典出席も…服装で大失敗
    3. 3. 「老害」土日は漫画三昧の日々
    4. 4. 「意外と太い」と思った瞬間9選
    5. 5. 三井住友カードで還元 変更点は
    6. 6. 箸が止まらない 絶品なすレシピ
    7. 7. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
    8. 8. 北海道の秋を堪能するランチブッフェが10月1日からスタート（札幌市）
    9. 9. 機能的 ダイソーの330円バッグ
    10. 10. ユニ女が絶賛する注目のアイテム
    1. 11. 「足柄」はなんて読む？正解をチェック！
    2. 12. シャトレーゼの「眼福スイーツ」
    3. 13. セザンヌ 2025年冬新作が登場
    4. 14. スタバ新作ケーキ マニア太鼓判
    5. 15. シャトレーゼ 秋の新作スイーツ
    6. 16. Amazonで購入するべきシューズ
    7. 17. 40・50代にお薦め GUジャケット
    8. 18. キレイに穿けるスウェットパンツ
    9. 19. 本物そっくり じゃがポックル
    10. 20. 子どもが切符紛失 親の実態