1²¯¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£2-1¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢¥·¥Æ¥£»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌëÍ·¤Ó¡×ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï¡ØÈà(¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã