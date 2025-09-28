マンチェスター・ユナイテッドで難しい時間を過ごしてきたFWラスムス・ホイルンドは、今夏イタリア・ナポリへレンタル移籍することになった。マンUでは自信を失う日々だったかもしれないが、ナポリでは移籍早々のフィオレンティーナ戦で得点を記録。理想のスタートと言えよう。ホイルンドもナポリでの生活に早くも満足しているようで、キャリアを前に進めるうえで必要なステップだったと語る。「ここには特別なサッカー文化がある