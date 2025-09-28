レアル・マドリードやフランス代表で活躍し、現在37歳を迎えたベテランFWカリム・ベンゼマがヨーロッパに帰ってくる可能性があるという。スペイン『MARCA』が報じいている。レアルで公式戦通算648試合に出場し、354ゴール155アシストを記録したベンゼマ。数々のタイトルを獲得した後、2023年夏より活躍の地をサウジアラビアへ移した。3シーズン目を迎えた同選手はアル・イテハドで公式戦通算65試合で41ゴール17アシストという結果