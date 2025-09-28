◆パ・リーグオリックス１０―３楽天（２８日・京セラＤ）楽天がオリックスに大敗。今季２度目の５連敗となり、借金が今季最多の８まで増えた。先発左腕の藤井聖投手が７安打５失点（自責２）と崩れて２回途中ＫＯ。２番手の江原雅裕投手も４点を失うなど、４回までに１０失点した。５番手で１回１／３を無安打無失点に抑えた林優樹投手がプロ初登板を果たした。打線は４番・ＤＨのルーク・ボイト内野手が５回２死一、二塁か