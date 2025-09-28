俳優の松平健が２８日、都内で行われた国際ＮＧＯ「ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）」の設立２５周年を記念したイベント「グローバルフェスタＪＡＰＡＮ２０２５」に、女優・村山輝星（きらり）とともに参加した。ＪＰＦ２５周年特別応援団に就任している２人が、国内最大級の国際協力イベントを盛り上げた。７１歳の松平は、１５歳の村山と同じステージで「マツケンサンバ２」を熱唱。東京・明治座での主演舞台「大逆転