俳優の三浦涼介が２８日、東京・北千住のシアター１０１０で開幕するリーディングミュージカル「ＢＥＡＳＴＡＲＳｅｐｉｓｏｄｅ１」（１０月２日まで）の初日前に取材会を行い、意気込みを語った。板垣巴留氏の同名コミックが原作で、擬人化された肉食獣と草食獣が共存する世界の群像劇を、歌と朗読やダンス、パフォーマンスで表現。昨年９月に初演され今回が再演となる。歌い手・読み手とパフォーマーが分かれている個性