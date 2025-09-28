2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Î3»î¹ç¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÇÂ­Æ§¤ß¤¬Â³¤¯¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÆ£»ÞMYFC¤ÈÂÐÀï¡£32Ê¬¤Ë»³ËÜÈ»Âç¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢75Ê¬¤Ë¤ÏÂç¿¹½íÀ¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤¬Ä¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ë¡£2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª