２７日のテレビ朝日「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ今でも好きですか？」では、ＭＣの２人が芸能人夫婦のデートをモニタリングした。スタジオでは藤本美貴と庄司智春も「２人にとって思い出の場所」を聞かれ「多摩川」と答えた。破局危機を迎えた際の思い出の場所だという。庄司は「『もう会えません』って言われたんだよね。付き合ってる頃にね」と回想。電話を持っているポーズで「『ちょっと待ってよ！最後でいいか