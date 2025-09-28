新日本プロレス２８日の神戸ワールド記念ホール大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のボルチン・オレッグ（３２）が「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４３）の挑戦を退け２度目の防衛に成功した。１７０キロの巨体を誇るファレにボディスラム、ブレーンバスターをさく裂させたボルチンだったが、カミカゼを防がれるとＨ．Ｏ．ＴのＥＶＩＬとディック東郷が試合に介入。１対３の数的不利によりあっという