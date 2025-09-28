政治ジャーナリストの青山和弘氏が２８日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、自民党総裁選（１０月４日投開票）の票読み予想を行った。総裁選には、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前官房長官、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相が立候補している。【小泉氏】国会議員１０５、党員８０、合計１８５【高市氏】国会議員５５、党員１１５、合計１７０【林氏】国会議員７０、党