英国では1台も売れず2台と同じ内容はないモンテヴェルディ・ハイスピード 375Lの英国ディーラーになったのが、ロンドンのハイゲート社。ポール・マイケルズ氏が、年間12台の輸入枠だったという当時を回想する。【画像】UKでは1台も売れずモンテヴェルディ・ハイスピード同時期のエキゾチック・モデルたち全150枚「ペーター・モンテヴェルディさんから連絡があり、契約を結びました。明るくて話しやすい人物でしたよ。取材