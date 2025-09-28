青山デカーボと『クレヨンしんちゃん』が初めてコラボした『クレヨンしんちゃんトレイン缶』が、2025年10月8日（水）よりJR東海リテイリング・プラスで先行発売♡魔法の列車と宇宙をテーマに、ガラス絵で描かれたファンタジックな缶には、シロのオリジナルフィギュアやステッカー、グルテンフリー米粉クッキー5個入り（2,200円税込）がセットされています♪ 歯車時計×しんちゃんの夢の世界