築40年の中古住宅にあった“昭和な庭”が、1年半にわたるDIYの末、まるで別世界のような空間へ――。その驚きの変貌を記録した動画がYouTubeに投稿され、「ここまでお洒落に出来るなんて」「素敵すぎてため息出ちゃいました」と絶賛の声が寄せられています。【アフター写真】昭和な庭が…DIYでここまで素敵に変わりました！投稿したのは、20年以上のセルフリノベ歴を活かし、” DIYで理想のお家づくり”を発信しているakane ishii