½©¤Î¹â¹»Ìîµå»°½Å¸©Âç²ñ¤Ï28Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°½Å¤¬ÄÅÅÄ³Ø±à¤ò6ÂÐ5¤ÇÇË¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê23²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢ÄÅ¾¦¶È¤¬»ÍÆü»Ô¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©¤«¤é»°½Å¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¡¢ÄÅ¾¦¶È¤Î3¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£