Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤ÇÂè4½µÂè2Æü¤Î3»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶å»ºÂç¤Ï¶å¶¦Âç¤ò18¡½5¤Î6²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤ê¡¢6¾¡2ÇÔ¤È¤·¤Æ3°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¼ó°Ì¤Î¶å¶¦Âç¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤Ç7¾¡1ÇÔ¡£Æü·ÐÂç¤Ï±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÊ¡¶µÂç¤ò11¡½6¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¤Æ¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£Ê¡¹©Âç¤Ï18¡½0¤Î5²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¶å¹©Âç¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£