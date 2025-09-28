◆西武1―4ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）リーグ2連覇から一夜明けたソフトバンクは、若手が躍動して逆転勝利を収めた。前夜に祝勝会やテレビ収録が深夜まで及んだソフトバンクは、この日スタメンを大幅に変更。20日オリックス戦以来のスタメンとなった緒方理貢が1点を追う3回無死三塁で右前適時二塁打を放ち、追い付いた。さらに2死三塁から川瀬晃の中前適時打で勝ち越した。1点リードの7回1死一塁ではドラフト2位