唇に人さし指を当てて…29日にスタートするNHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを演じる郄石あかり(22)=宮崎県出身=の最新ショットに注目が集まっている。「贅沢な時間でした、、」と綴り、2枚の写真をインスタグラムに公開。「25ans 11月号」(ハースト婦人画報社)のカットで、公開されている朝ドラの姿から印象ガラリ。唇に人さし指を当てたり、両手で頬を包んだり、豊かな表情を見せている。「ばけばけ」は小泉