◇プロ野球パ・リーグ オリックス 10-5 楽天(28日、京セラドーム)前夜CS進出を決めたオリックス。この日は、試合序盤から打線が躍動を見せ「14安打10得点」と得点を量産しました。勢いそのままに快勝なるかと思われましたが、対する楽天も5得点ながら12安打を記録。オリックスのリリーフ陣が精彩を欠きました。試合序盤から勢いづいたオリックス打線。初回には好機を生かせなかったものの、2回には2本のヒットで再び好機をつかみ、