¡Öºå¿À£²¡Ý£´ÃæÆü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤¬ÃæÆü¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢º£µ¨¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¡££±£²¾¡£±£³ÇÔ¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¡È´°Á´Í¥¾¡¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°Ë¸¶¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡££¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡££²ÈÖ¼ê¤ÎµÚÀî¤Ï¼·²ó¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢£±£¸»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¡£¤³¤ì¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢£Î£Ð£Â¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤ÎÀÐ°æ¤Ï£±»à