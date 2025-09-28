◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が２場所ぶり、５度目の優勝を果たした。１敗で単独首位の大の里は、結びの横綱決戦で２敗で追う豊昇龍（立浪）に押し出され、両者が１３勝２敗で並び、優勝決定戦にもつれ込んだ。決定戦では、大の里が右を差し、体を預け一気に寄り倒した。大の里の足が返っているのではないかと物言いがついたが、軍配通り、大の里の勝利となった。大の里は昇進２場所目で