¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£³»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ï£³°Ì¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ø¡¢£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤ò£²¡¦£µº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Á°Æü£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£´¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¡£º£µ¨£³¾¡