8·î30Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Çºå¿À¡¦¹âºêÍÚ¿Í¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹­Åç¡¦¹â¶¶¹·Ìé¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤È¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿3µå¾ì¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹â¶¶À«¤ÎÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¹â¶¶¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤«¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÄÁ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î11Æü¤Îºå¿ÀÂÐDeNA¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¡¦ß»¡¹óÔ¹â½Ð¿È¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡¢ÀÅ²¬¡¦ÀÅÀ¶¹â½Ð¿È¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤Î¡È¤»¤¤¤»¤¤Æ±»Î¡ÉÀèÈ¯ÂÐ·è¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶öÁ³¤Î°ì