◇大相撲秋場所（2025年9月28日両国国技館）大相撲秋場所は28日、東京・両国国技館で千秋楽の取組が行われ、西の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が結びの一番で東の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）を押し出しで破り通算90度目の優勝決定戦に駒を進めた。だが、決定戦では寄り倒しで敗れ3度目賜杯、綱初Vにあと一歩届かなかった。13勝1敗で単独首位の大の里を1差で追う形で千秋楽を迎えた豊昇龍。11日目まで全勝で場所を引