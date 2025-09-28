◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選敗者復活4回戦大阪ガス11ｰ3YBSホールディングス（2025年9月28日ReFillスタジアム）社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選敗者復活4回戦が28日、兵庫県淡路市のReFillスタジアムで行われ、大阪ガスは11―3でYBSホールディングスに大勝し、あす29日に行われる日本生命との代表決定戦（ReFillスタジアム、午後1時開始予定）に駒を進めた。2年目左腕の本間悠貴が5