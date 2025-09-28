¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)Âîµå¤Î¡ØWTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï28Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤È¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥óÁª¼ê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎA.¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤ò3-1¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°ÌÃæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤Ë1-3¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£29Æü¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¹&#31932