[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]A代表キャップを持つ3人がピッチに立ち、U-20日本代表に安定感をもたらした。MF大関友翔(川崎F)、MF佐藤龍之介(岡山)、GKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)はスタメン出場。U-20ワールドカップのグループリーグ白星スタートに貢献した。大関と佐藤のコンビネーションが光った場面は二度あった。ひとつは前半26分。右サイドから数人でパスを回しながら様子を見ていると、