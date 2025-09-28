[9.28 J1第32節](ニッパツ)※17:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 24 ヤクブ・スウォビィクDF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 福森晃斗DF 22 岩武克弥MF 4 ユーリ・ララMF 8 山根永遠MF 10 ジョアン・パウロMF 23 窪田稜MF 70 細井響MF 76 山田康太FW 9 櫻川ソロモン控えGK 21 市川暉記DF 3 鈴木準弥DF 16 伊藤槙人DF 30 山崎浩介DF 48 新保海鈴MF 34 小倉陽太MF 39 遠藤貴成MF 90 アダイウトンFW 15 伊藤翔監